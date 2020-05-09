محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بملك المغرب محمد السادس، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
وعلق رمضان على الصورة: "جلالة الملك محمد السادس كل عام وأنت والشعب المغربي بخير، تمنياتي لك من الله بدوام الصحة والعافية والسعادة .. كنت أحب المغرب وشعبها بعد معرفة جلالتك وكرم ضيافتك وتواضعك وحبك لبلدي مصر".
وأضاف رمضان : "أصبحت عاشقاً للمغرب و لشعبها علم المغرب رمز القلب، ملحوظة هذه الصورة قبل أزمة كورونا".
ويخوض محمد رمضان السباق الرمضاني الجاري بمسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة نور، روجينا، سلوى عثمان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما.. محمد رمضان يوجه رسالة لملك المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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