افلام كوميدية تبعد عنكم مشاعر الاكتئاب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 01:45 صباحاً - البقاء داخل جدران المنازل طويلا أمر يدعو للاكتئاب، ولكن لدينا وصفة جاهزة لمقاومة هذه الطاقة السلبية، بجرعة من الضحك الصافي مع مجموعة من أفضل أفلام الكوميديا كلها من إنتاج العام 2019، وتصدرت في هوليود ومصر والعالم العربي قوائم الأفضل والأكثر تحقيقا للإيرادات.

نادي الرجال السري يقدم كوميديا اجتماعية تلائم العائلة

What Men Want

قدم النجم ميل جيبسون واحد من أشهر الأفلام المتعلقة بالمرأة بعنوان "ماذا تريد المرأة"، وامتلك فيه القدرة على قراءة أفكار النساء دون أن يتحدثن، وجاء الدور على النساء لقراءة أفكار الرجال، وتدور أحداث الفيلم حول سيدة تتعرض للتهميش في عملها من قبل رؤسائها الذكور، وإذا بها تكتسب ميزة غير متوقعة بعد تعرضها لحادث، يمنحها القدرة على سماع أفكارهم، أو ما يدور بداخل عقولهم وتتوالى الاحداث، وتستغل هذه المنحة لتثبت تفوقها.

الفيلم يقدم كوميديا رومانسية من إنتاج 2019 أخرجه آدم شانكمان وبطولة تاراجي بي هينسون وألديس هودج وجوش برينر وإريكاه بادو وريتشارد راوندترى وتريسي مورجان.

Isn’t It Romantic

ماذا تفعل امرأة شابة محبطة من الحب عندما تضعها ظروف غامضة داخل كوميديا رومانسية؟ الأحداث مبهجة جدا ورومانسية مع نقد لبعض أساليب الحب العصرية، والفيلم من إخراج تود شتراوس شولسون وكتبه إيرين كارديلو ودانا فوكس وكاتي سيلبرمان، وتجسد ريبيل ويلسون دور المرأة المحبطة ويشاركها بطولة الفيلم ليام هيمسورث وآدم ديفين وبريانكا تشوبرا.

The Beach Bum

متسكع الشواطيء كوميديا اجتماعية رومانسية تدور أحداثها حول شاعر تموت زوجته الثرية ويفشل في الحصول على ميراثه منها، ويقرر الانطلاق للحياه على الشاطيء واضعا قوانينه الخاصة وينجح في فرض احترامه على الجميع رغم غرابة أفكاره و يتمكن في النهاية من نشر ديوان شعره الذي عمل عليه لسنوات.

الفيلم من بطولة ماثيو ماكونهي، زاك إيفرون وآيلا فيشر.

Shazam

اعتدنا رؤية الأبطال الخارقون في أفلام مأساوية، ولكن هذا الفيلم يقدم بطولة خارقة في إطار كوميدي، حيث ينتقل بيلي باتسون الطفل اليتيم البالغ من العمر 14 سنة للسكن في منزل فوستر رفقة أسرة فاسكويز المكونة من أم وأب وخمس أطفال آخرون بالتبني.

بعد يوم واحد يتفاجئ بيلي وهو يركب مترو الانفاق بقوى خفية تسحبه إلى عالم اخر في كهف يسكنه ساحر ينقل هذا الساحر قواه اليه حيث يصير بإمكانه التحول إلى بطل عملاق وخارق وبمجرد نطقه لكلمة "شازام" يعود كطفل صغير.

الفيلم من إخراج ديفيد ساندبيرغ ومن سيناريو هنري جايدين وشارك في بطولته مجموعة من النجوم بما منهم بيلي باتسون، زكاري ليفي، مارك سترونج، جاك ديلان غرازر، إيان تشن، جوفان أرماند، دجيمون هونسو

The Hustle

الفيلم مقتبس عن قصة الفيلم الكوميدي (Dirty Rotten Scoundrels) من إنتاج عام 1988، ولكن الأحداث تدور في إطار من الإثارة وعالم الجريمة حيث تلعب آن هاثاواي وريبيل ويلسون أدوار نجميْ النسخة الكلاسيكية مايكل كين وستيف مارتن لكن مع بعض الاختلافات .. فتُسلط القصة تركيزها على سلبيات الخليج 365ْن (آن، وريبيل). تتكاتفان لأخذ ثأرهما من رجال فاسدين ظلموهما.

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نادي الرجال السري

تدور احداث "نادي الرجال السري" فى إطار كوميدي حيث قررت مجموعة من الرجال التواجد فى مكان خاص بهم، حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب تصاعد الخلافات مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من عشر سنوات، فتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت وتتعرف بالمصادفة على عشيقته (نسرين طافش) لتحدث مفارقات كوميدية.

يشارك فى بطولة "نادى الرجال السرى" كلّ من الفنانة غادة عادل وكريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ونسرين طافش والمؤلف أيمن وتار والمخرج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله.

سبع البرمبة

تدور الأحداث في إطار كوميدي رومانسي حيث يتزوج عمر من حبيبته نسمة رغم رفض والدها الشديد للأمر بسبب ضعفه الشديد، وبعد إنتهاء حفل الزفاف، إذا ببعض الرجال المجهولين يعتدون على سيارة العروسين، فيطلب عمر من زوجته أن تهرب، وأثناء هروبها يقع لها حادث سيارة، وتنقل إلى المستشفى، وبعد إفاقتها من الغيبوبة، تُصاب بصدمة شديدة، وترفض رؤية زوجها عمر لعدم شعورها بالأمان برفقته، فيضطر عمر للتوجه لطبيب نفسي لمساعدته في حل المشكلة وتتطور الأحداث في إطار كوميدي.

الفيلم من إخراج محمود كريم، وتأليف لوئ السيد، وإنتاج الإخوة المتحدين، ومن بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، ومها أبو عوف، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمد عبدالرحمن.

خيال مآتة

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة، وتتوالى الأحداث ويجتمع هؤلاء الأصدقاء بعد 30 سنة من عملية السرقة، يقومون بمناقشة تلك الفترة التي تمت فيها السرقة والأسباب التي دفعتهم للسرقة ويحاول حلمي إصلاح الخطأ الذي ارتكبه.

يشارك في بطولته كل من منة شلبى، وبيومى فؤاد، وخالد الصاوي، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، انتصار واّخرون، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى،

فيلم "راشد ورجب"

يحكي الفيلم قصة الإماراتي راشد، وهو رجل أعمال يهتم بشكله وأناقته، ولديه زوجة وبنت ليستا قريبتان منه بالحد الكبير، وعلى الجهة الثانية هناك رجب، وهو عامل توصيل مصري في الإمارات، يمكن أن نقول أنه على النقيض تماما من راشد.

يتعرض الرجلان لحادث أثناء توجههما للعمل، يؤدي الحادث الى تبادل أجسادهما، فيكتسب كل منهما منظوراً مختلفاً عن حياة الآخر، مما يجعلهما يبحثان بشكل يائس عن طريقة للعودة إلى حياتهم الأصلية.

الفيلم من بطولة شادي ألفونس، مروان عبدالله صالح ، دعاء رجب، ومن إخراج الإماراتي محمد سعيد حارب.

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