أحمد صلاح حسني يكتشف قصة حب اخته وياسر جلال في الحلقة السادسة عشر من الفتوة

اكتشف عزمي ( أحمد صلاح حسني ) قصة الحب التي تجمع بين ليل ( مي عمر ) اخته وبين حسن الجبالي ( ياسر جلال ) ضمن أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل الفتوة.
كما أكتشف الفتوة صابر (أحمد خليل ) خدعة زوجته حسيبة ( عايدة رياض ) له وادعائها بأن زوجته الأولى قد خانته وهربت مع رجل آخر ولم تكن كذلك فقام بتطليقها وطردها من منزله.
كذلك اكتشف عزمي محاولات والدته للتفريق بينه وبين جميلة ( نجلاء بدر ) وتقديم لها مبلغ من المال لترك حي الجمالية.
يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم من نجوم الفن، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.
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