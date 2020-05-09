فيديو.. ميرنا جميل أصبحت مديرة بدل شيكو في اللعبة

تبدأ الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل اللعبة باكتشاف شيماء "مي كساب" بأن زوجها مازو "هشام ماجد"، ووسيم "شيكو" عادوا مرة أخرى إلى اللعب.
ومن ناحيتها هدد الشخص المجهول بأنه سيبلغ الشرطة على جميع التحديات السابقة وهدد الشخص المجهول مازو ووسيم بأنه سيبلغ الشرطة عن الأفعال التي فعلوها من أجل الفوز بالتحديات السابقة.
وفي نهاية الحلقة سحب مستر مالك "بيومي فؤاد" وسام التوفق من وسيم كما عزله من منصبه، وعين إسراء "ميرنا جميل" بدلًا منه.
وتدور أحداث مُسلسل اللعبة في أجواء كوميدية من خلالصراع عائلي يومي غير تقليدي بين عائلتي مازو، ووسيم حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر
مسلسل اللعبة شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، وإنتاج شركة سكرين 2000، للإنتاج الفني ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.
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