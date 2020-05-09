محمد رمضان يرد على تجاهل علاء مبارك له بهذه الطريقة

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة بصحبة ملك المغرب، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد تعليق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على الأعمال الرمضانية لعام 2020، وإشادته بمسلسل البرنس وبدور الفنان أحمد زاهر فقط.

وكتب "علاء" خلال تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً: " مسلسلات كثيرة في رمضان مستواها جيد جدًا كل التقدير لهذه الأعمال، ولكن لو اختار مسلسل واحد على أساس القوة وأداء التمثيل، ففي رأيي المتواضع بلا شك هو البرنس، أداء عالي من كل الفنانين في المسلسل وخاصة الفنان المتألق أحمد زاهر، الذي أثبت أنه فنان يمتلك

موهبة كبيرة ".

ورد الفنان محمد رمضان بصورة مع ملك المغرب متجاهلاً رأي علاء مبارك في مسلسل "البرنس"، بعد إشادته بأداء الفنان أحمد زاهر في المسلسل، حيث وصفه بأنه موهبة كبيرة.

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ووجه الفنان أحمد زاهر الشكر لعلاء مُبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مُبارك، بعد الإشادة بمسلسل "البرنس"، حيث اشاد بدور "زاهر" بأنه الأبرز بين فريق عمل المسلسل، لذا نصحه الفنان بمُتابعة الحلقات حتى نهاية العمل الدرامي.

وكتب "زاهر": "شكرًا أستاذ علاء على رأيك وتقييمك أرجوك تابع للآخر، وإن شاء الله نكون كل

أبطال العمل عند حسن ظنك، وحسن ظن الجمهور العظيم".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل،

إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.