علاء مبارك: "الاختيار" مسلسل واقعي يُظهر دور الجيش المصري في محاربة الإرهاب

نشر أمس علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تويتة عبر حسابه الرسمي علي منصة التغريدات الصغيرة "تويتر"، موضحًا فيها رأيه في مسلسلات رمضان هذا العام قائلاً: "مسلسلات كثيرة في رمضان مستواها جيد جدًا كل التقدير لهذه الأعمال".

وأضاف: "ولكن لو اختار مسلسل واحد علي أساس قوة وأداء التمثيل ففي رأيي المتواضع بلا شك هو البرنس، آداء عالي من كل الفنانين وخاصة الفنان أحمد زاهر"، مما دفع بعض متابعيه لكتابة التعليقات الهجومية التي تقلل من وطنيته وعدم حبه لوطنه وجيش بلده، لعدم متابعته مسلسل الإختيار و الإشادة

به رغم كونه مسلسل وطني يروي قصة أبطال الجيش الحقيقين، ما جعله يرد عليهم موضحًا رأيه في المسلسل.

وعلق "علاء مبارك" في رده علي متابعيه موضحًا رأيه في عدد من المسلسلات، وأولهم مسلسل "الإختيار" بطولة الفنان "أمير كرارة" والذي يجسد فيه شخصية الشهيد البطل "أحمد المنسي" الذي استشهد علي يد الإرهابي "هشام عشماوي" في إحدي عمليات الإرهاب في سيناء.

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وعلق "علاء" قائلاً: " بلا شك الإختيار مسلسل ممتاز و قصة أحداثه حقيقية و بيوضح

أشياء كثيرة و بيظهر دور جيشنا وتضحياته الكبيرة في محاربة الإرهاب والتكفيريين".

كما عبر عن رأيه في مسلسل "بـ 100 وش" بطولة الفنانة "نيللي كريم"، حيث علق قائلاً: "شفت جزء منه والفنانة نيللي كريم في العموم من أفضل الفنانات وبالذات دورها في مسلسل "بنت اسمها ذات" تستحق جائزة أوسكار عن دورها في هذا المسلسل".

و الجدير بالذكر أن الفنان "أحمد زاهر" شكر "علاء مبارك" علي رأيه و إشادته بأدائه و دوره في مسلسل البرنس، و نشر ما قاله عنه عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق قائلاً: " شكرًا أستاذ علاء علي رأيك وتقييمك وأرجوك تابع للآخر، وانشاءالله يكون كل أبطال العمل عند حسن ظنك وحسن ظن الجمهور العظيم".