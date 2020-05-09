ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ محبيها، بإطلالتها الجديدة، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت سيرين صوراً لها من الإطلالة الجديدة، وسألت متابعيها إذا أعجبهم اللوك، وعلّقت:

حبّيت غيّر شوي باللوك حبّيتو ؟ اكيد ما تنسوا تحضرونا الّليلة".

يُذكر أنه مع إنطلاق برنامج "سهرانين معاكم بالبيت"، الذي تقدّمه سيرين مع الفنان المصري أحمد فهمي، عبر قناة mbc، أطلقتا أغنية "روّق دماغك"، وهي بمثابة جرعة من حب الحياة والطاقة الإيجابية والحب، وتمّ عرضها على القناة قبل بدء البرنامج، وقد ظهرت معهما في الكليب المصور مجموعة من مشاهير لبنان والعالم العربي، مثل باسل خياط، مهيرة عبد العزيز، أنابيلا هلال، أمير طعيمة، قيس الشيخ نجيب، بالإضافة إلى نجوم "ذا فويس كيدز".

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كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تفاجئ متابعيها بـ"لوك" الجديد.. شاهدوا جمالها - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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