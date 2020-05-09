كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنجى علي تكشف عن حقيقة ارتباطها بأحمد السعدني :"أخويا وصاحبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الإعلامية إنجي علي الأخبار المتداولة عن وجود علاقة عاطفية تجمعها بالفنان أحمد السعدني، مُوضحة:" أحمد صاحبي وأخويا، طول عمرنا قريبين وحبايب".

كما أجابت إنجي على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" إن كانت ستفاجئ محبيهم بخبر زواجهم،مُوضحة: "استحالة، أحمد أخويا هو وأحمد رزق صحابي جدًا"، لافتة إلى أنها لا تفكر بالزواج في الوقت الحالي، ولم يتقدم لها أي شخص منذ فترة كبيرة.

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.