كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنجى على: فشلت فى التمثيل بسبب أدوار المجاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الإعلامية إنجي علي، أن الفنانة إسعاد يونس هي أفضل من تقدم البرامج الفنية،لافتة أن منى الشاذلي إعلامية كبيرة ولم تكن بينهما منافسة حينما عملا معًا في قناة دريم، حيث قالت: "منى الشاذلي بدأت معايا في دريم وكنت بحبها جدًا فى العاشرة مساء ومكنش فى منافسة بينا هي كانت إعلامية يومية وأنا أسبوعية وكنا بنقدم حاجات مختلفة".

وتحدثت الإعلامية إنجي علي خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،عن سبب عدم نجاحها في مجال التمثيل، وذلك يعود لكثرة قبولها لأدوار المجاملة،حيث قالت: "مقدرتش أحقق حاجة كبيرة فى التمثيل عشان قبلت أدوار مجاملة كتير ولكن عمر ما كان التمثيل بالنسبة لي نمبر وان".

وكشفت إنجي عن حبها الشديد للسينما، حيث قالت: "بحب السينما، وبشوف أرقى حاجة فى الدنيا الفن عشان بيجمع الناس بعيدًا عن الديانة والجنسية، وعملت حاجات كتير قوي مجاملة ومكنتش بعرف أقول لا إنما دلوقتي بقيت بقول لا"، مُشيرة إلى سعادتها الكبيرة بما وصلت إليه في مجال الإعلام.