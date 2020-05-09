تراند اليوم : هكذا علقت ياسمين صبري علي فيديو تعذيب القطة- شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري تويتة جديدة بعد تداول فيديو تعذيب قطة حتي الموت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلقت ياسمين صبري على الفيديو قائلة: وتحسبونه هينا وهو علي الله عظيم

وجاءت التعليقات كالآتي :

ربنا يقوي ايمانك

دا الي وصانا علية الرسول حسبي الله و نعمة و كيل

انا مش عارفة انام من بشاعة الفيديو

يعجبني فيكي طيبت قلبك

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والجدير بالذكر تداول رواد التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو مصورا يظهر فيه مجموعة من الفتيات يعذبن قطة صغيرة بشكل وحشي حتي الموت

وأعلنت السلطات الماليزية اليوم القبض علي الفتاتين الذين قاموا بنشر فيديو تعذيب القطة الصغيرة وتبين انه نتيجة حالة نفسية بتعذيب الحيوانات