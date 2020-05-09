تراند اليوم : بالفيديو.. طارق حامد يصرب رامز جلال بوحشية

قناة MBC مصر برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” عبر شاشتها يوميًا خلال شهر رمضان.

وقع طارق حامد لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك ضحية لمقلب رامز جلال في حلقة اليوم من “رامز مجنون رسمي”، حيث تم إيهامه بأنه ضيف الفنانة أروى في برنامج “كرسي الحقيقة”، وأن الكرسي يدرس إنفعالاته، وتبدل الموقف بعد أن وجهت آروى سؤال للضيف عن رأيه في رامز جلال الذي ظهرت صورته على الشاشة، وبمجرد سماعه لإجابة طارق حامد، خرج رامز نفسه من الشاشة معلنًا سيطرته على البرنامج، لتغادر آروى الاستوديو ويبدأ تنفيذ المقلب.

قبل بداية المقلب تحدث رامز جلال في مقدمة البرنامج ووصفه بالبلطجي الذي يتبع الأساليب المشروعة وغير المشروعة لإيقاف خصومه بالملعب، وأنه لا يمانع التسبب في شرخ بالحوض أو كسر في الترقوة للمنافس أثناء اللعب.

تابع رامز أنه يخشى من خشونة طارق حامد ورد فعله بعد المقلب بعدما لاحظ عضلاته المفتولة وجديته أثناء دخول الاستوديو.

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اعتمد رامز جلال في مقلبه على فكرة أن الضيف مقيد الحركة، ويتم تحريك الكرسي بشكل أقرب إلى ألعاب الملاهي، وهو ما قابله طارق حامد بالتوتر الشديد وحاول كثيرًا إقناع رامز بالتوقف.

اندفع طارق حامد ناحية رامز، لكن أثناء خروجه سقط في فخ أخير وهو حفرة مملوئة بالمياه، ليخرج ويبدأ في ضرب رامز جلال ويدفعه في المياه.

يذكر أن برنامج “رامز مجنون رسمي” يُعرض يوميًا على شاشة MBC مصر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، طوال شهر رمضان.