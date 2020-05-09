تراند اليوم : عارفين ولالا.. فيفي عبده ترد علي حقيقة فبركة برنامجها خلي بالك من فيفي

أكدت الفنانة فيفي عبده، من خلال برنامج MBCTrending، إن ضيوف برنامجها “خلي بالك من فيفي” ليس عندهم علم بالمقلب الذي يتعرضون له من خلال البرنامج.

قالت فيفي عبده، :”الضيوف بيشفقوا عليا لأنهم عارفين إنه ديما بيتعمل فيا مقالب .. انا طيبة جدا .. اغلب الحلقات انا بضحك والمخرج يقولي امسكي نفسك يا فيفي … يوم حلقة محمود الليثي مقدرتش امسك نفسي .. تجربة جديدة”.

وتابعت :”لا الضيوف لما بيجوا مبيبقوش عارفين .. انا مببقاش عارفة حتى ايه اللي هيتعمل في الضيف .. بيتقالي على الأير بيس بيتقالي مين على الباب واطلع استقبله .. اللي جايين جايين انهم يقعدوا مع فيفي وميعرفوش اي حاجة”.

يذكر أن كشف مسلسل “فرصة تانية” للفنانة ياسمين صبري، فبركة برنامج “خلي بالك من فيفي” الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، وذلك بسبب “الفيلا” التي يتم التصوير بها.

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من المفترض أن برنامج “خلي بالك من فيفي” تعتمد فكرته على زيارة النجم لـ فيفي عبده، في منزلها، وبعرض مسلسل “فرصة تانية” نكتشف أن هذة الفيلا ما هي إلا لوكيشن تصوير، حيث تدور أحداث المسلسل بها، وهي الفيلا التي تسكن بها أيتن عامر، ووالدها الفنان أشرف ذكي، ضمن أحداث المسلسل.

ويتضح أن هذه الفيلا، ليست منزل فيفي عبده، فكيف يكون الضيف من أصدقاء فيفي عبده في الوسط الفني، ويجهل منزلها الحقيقي؟ ولما لم يتم التصوير داخل الفيلا الحقيقية الخاصة بفيفي عبده؟ إلا اذا كان الضيف بالفعل على علم بالمقلب.