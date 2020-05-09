تراند اليوم : تامر حبيب يقلب توقعات الجمهور لنهاية لعبة النسيان- تفاصيل

كشف السيناريست تامر حبيب عن حقيقة ما يتردد بشأن أن نهاية مسلسل لعبة النسبان تشبه الفورمات الأجنبي.

وقال تامر حبيب : هذا ليس صحيحا نهائيا، فحينما بدأت على عمل السيناريو وضعت نهاية مختلفة تماما عن الموجودة في الفورمات الأجنبي، وأنا أتعمد دائما أن أجعلها مختلفة، خاصة لأن هناك عددا من الجمهور يخرج ويقول إن النهاية واحدة، وأن العمل سينتهي بهذه الطريقة، وصادف الكثيرين من هؤلاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل لعبة النسيان يعرض حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل “لعبة النسيان” لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.

وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، “لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.