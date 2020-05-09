تراند اليوم : تريند تويتر.. مشهد وفاة إبن يسرا في خيانة عهد يوجع قلوب المشاهدين

تصدر مسلسل خيانة عهد ، للفنانة يسرا، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل بعد المشهد الجنائزي، التي أدته يسرا في الحلقة 14 التي عًرضت أمس الخميس.

يأتي ذلك بعدما أحدثت الفنانة يسرا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشهدها المأساوي، الذي عرض في حلقة اليوم من مسلسل «خيانة عهد» ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، ما دفع كثيرا من النشطاء والشخصيات المعروفة للإشادة بهذا المشهد.

كتب الإعلامي عمرو أديب عبر تويتر: «حلقه النهارده من خيانه عهد تقطع القلب يسرا عالميه ودور العمر لحلا شيحه وجومانا مراد غير عاديه وخالد انور بطل بجد وخالد سرحان فى مستوى رائع . حلقه متعبه للاعصاب . شكرا سامح عبد العزيز».

يذكر أن المسلسل يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.