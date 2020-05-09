تراند اليوم : بالصور – تعالي اتفرج علي افراح النجوم في رمضان ” غادة و ياسمين و العوضي “

منذ بداية شهر رمضان و جميع المنصات تتنافس علي صدارة نسبة المشاهدة و تتنافس القنوات في الحصول علي اعلي نسب مشاهدة ، ولكن تغير الشعار هذا الموسم حيث اصبح الماذون صاحب اعلي نسبة مشاهدة من خلال كمية عقد القرانات التي تمت من نجوم السينما و نرصد لكم ابرزها .

غادة عبد الرازق

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق خبر زواجها من هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”، والذي تنافس به في موسم دراما رمضان الحالي.

وتستعد عبد الرازق للاحتفال بزفافها عقب شهر رمضان و السفر لقضاء شهر العسل في مدينة الجونة.

أحمد العوضى

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أعلن الفنان أحمد العوضى زواجه، منذ قليل، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دون الإشارة إلى هوية زوجته، إلا أنه بشكل مفاجئ حذف إشعار زواجه ولكنه تركه فى التفاصيل الخاصة بحسابه بأنه متزوج، ورغم عدم الكشف عن اسم زوجته إلا أن الكل يرجع أنها النجمة ياسمين عبد العزيز.

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

قرر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري، في أجواء بسيطة بحضور أفراد الأسرتين فقط.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور الزفاف، حيث ارتدت العروس فستاناً أبيض بسيطاً وسط حضور عائلي محدود بسبب الظروف الراهنة.