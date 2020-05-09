تراند اليوم : زوجة محمد دياب لجمهور فرصة تانية : والله ظالمينو – صورة

نشرت هاجر الإبياري، زوجة الفنان محمد دياب صورة جديدة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وظهرت هاجر بصحبة زوجها النجم محمد دياب، بإطلالة رومانسية، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليه التعليقات.

وعلقت على الصورة قائلة: “والله كيوت وحبوب انتو ظالمينه ???????????? @diabel3aw”.

يشارك محمد دياب في بطولة مسلسل “فرصة تانية” بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.