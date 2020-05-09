تراند اليوم : “المنسى” يخطط للإيقاع بأبو صهيب التكفيرى فى الحلقة 15 من “الاختيار”

شيرين طلعت

شهدت أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم الجمعة، قيام أحمد المنسى الذى يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، وضع خطة للقبض على القناص أبو صهيب التكفيرى، الذى يغتال الجنود فى الكمائن.

ونجد الإرهابى هشام عشماوى يعاين موقع أنشاص بمحافظة الشرقية تمهيداً لعمليته الإرهابية القادمة، وبعد المعاينة يخبر مجلس الشورى العسكرى للجماعة التكفيرية، أن العملية قد لا تحقق أهداف كبيرة أو خسائر عالية، لذلك يقترح تغيير الهدف ولكنهم يصرون.

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ويطلب “عشماوى” من أبو عبد الله أن يصطحب معه زميله عماد عبد الحميد فى العملية التفجيرية، ولكن قائد الجماعة يرفض ويطلب منه أن يصطحب أى شخص آخر.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.