تراند اليوم : حسن الشافعي يعرب عن إشتياقه لصلاة الجمعة – شاهد

يلتزم الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي بالبقاء في المنزل، نظرا لقرارات الحظر والإجراءات الوقائية المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعرب الشافعي عبر حسابه على Twitter عن اشتياقه لعودة صلاة الجمعة في المساجد، وأن تنتهي الأزمة الحالية، كاتبا: “وحشتني صلاة الجمعة.. الحمد لله”

يذكر أن آخر أعمال حسن الشافعي الفنية كليب “مامي كوسا” الذي طرحه بالتعاون مع كل من الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة ‏عضو فريق “المدفعجية‎”.‎

‏”مامي كوسا”، من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي القيعي، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، وتم تصويرها ‏في قصر المانسترلي في مصر‎.‎