فن ومشاهير

تراند اليوم : حسن الشافعي يعرب عن إشتياقه لصلاة الجمعة – شاهد

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يلتزم الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي بالبقاء في المنزل، نظرا لقرارات الحظر والإجراءات الوقائية المتبعة، للحد من انتشار .

أعرب الشافعي عبر حسابه على Twitter عن اشتياقه لعودة صلاة الجمعة في المساجد، وأن تنتهي الأزمة الحالية، كاتبا: “وحشتني صلاة الجمعة.. الحمد لله”

يذكر أن آخر أعمال حسن الشافعي الفنية كليب “مامي كوسا” الذي طرحه بالتعاون مع كل من الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة ‏عضو فريق “المدفعجية‎”.‎

‏”مامي كوسا”، من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي القيعي، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، وتم تصويرها ‏في قصر المانسترلي في مصر‎.‎

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