فوز الفهد تنشر هدية زوجها الفارهة ..لن تصدقوا ماهي وكم بلغ سعرها!

أظهر مقطع فيديو، إهداء زوج الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد، سيارة فارهة. وأعربت فوز الفهد التي وثقت الفيديو عبر سناب شات، عن سعادتها الشديدة بالسيارة، وإعجابها بها.



وفي تفاصيل هذه الهدية، فانها هدية عيد ميلاد فوز الذي تحتفل بعامها الـ 30 في العاشر من الشهر الجاري، وقد بلغ سعر السيارة حوالي من 256,500 دولار أمريكي أي ما يعادل 961,875 ريال سعودي، وفي حال رغب العميل في إضافات معينة للسيارة عليه دفع مبلغ إضافي قدره 22,090 دولار أمريكي أي ما يعادل 82,837 ريال.



أما الفماجأة الثانية فكانت هدية عبارة عن ساعة يد فاخرة وعلى الأغلب لها قصة معينة كما صرحت فوز.

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يذكؤ أخيراً، أن فوز كانت قد تزوجت منذ مدة قريبة من رجل الأعمال الملياردير "عبد الهادي الصراف" في حفل بسيط اقتصر على الأهل والمقربين بسبب تفشي فيروس كورونا