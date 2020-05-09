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تلقى بودي نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري بعض التعليقات المنتقدة اعتقادًا منهم بأنه مفطر ولا يصوم شهر رمضان، بعد نشره عبر صفحته على "إنستغرام" صورة وهو يتناول وجبة طعام وكتب معلقًا: "مين جاع بعد الصورة دي؟".
بعدها أكدّ بودي أن الصورة قديمة التقطت قبل أشهر، وعلّق على الصورة بقوله: "الصورة قديمة بس أنا والله صايم".
يُذكر أن غادة عادل تخوض سباق دراما شهر رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80". من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.
وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال أربعة أبطال يقدمون الأدوار الرئيسة، وتدور الأحداث حولهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن غادة عادل يتعرض للانتقادات بسبب صورة نشرها قبل موعد الإفطار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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