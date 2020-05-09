ابن غادة عادل يتعرض للانتقادات بسبب صورة نشرها قبل موعد الإفطار!

تلقى بودي نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري بعض التعليقات المنتقدة اعتقادًا منهم بأنه مفطر ولا ‏يصوم شهر رمضان، بعد نشره عبر صفحته على "إنستغرام" صورة وهو يتناول وجبة طعام وكتب معلقًا: "مين جاع بعد الصورة دي؟".‏

بعدها أكدّ بودي أن الصورة قديمة التقطت قبل أشهر، وعلّق على الصورة بقوله: "الصورة قديمة بس أنا والله صايم".

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يُذكر أن غادة عادل تخوض سباق دراما شهر رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80".‏ من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف ‏أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح‎.‎

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال أربعة أبطال يقدمون الأدوار الرئيسة، وتدور الأحداث ‏حولهم‎.‎