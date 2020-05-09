تفاصيل جديدة في قضية دنيا بطمة و"حمزة مون بيبي"

تتواصل التحقيقات في قضية حساب "حمزة مون بيبي" المتهم بالتشهير بالمشاهير وفضحهم، والذي يشار إلى التورط به عدد من الشخصيات المعروفة بينهم الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ وشقيقتها.

وفي هذا الصدد أسقط قاضي التحقيق تهمة المشاركة في النصب عن بطمة، وملاحقتها على ذمة اتهامات أخرى مع استمرار وضعها تحت المراقبة بسحب جواز السفر ووضع الكفالة. Advertisements

جاء قرار قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمراكش، إن التهم الأخرى التي يتم ملاحقة دنيا بطمة فيها هي المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

وأكدت المصادر القضائية أن صك الاتهام تضمن أيضًا بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

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