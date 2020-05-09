عبير صبري تشرح أسباب عدم انجابها

شرحت الممثلة المصرية ​عبير صبري الاسباب وراء عدم إنجابها الأطفال حتى الان، خلال مشاركتها في برنامج "شيخ الحارة" مع ال​إعلام​ية المصرية إيناس الدغيدي​، وردت بالقول إن زوجها يرغب في الإنجاب، وأنها تمتلك المساحة العمرية لذلك.

ولدى تركيز الدغيدي على مسألة العمر، أجابت صبري: "طبياً المسألة غير متاحة".

وكانت صبري قد كشفت أيضاً أنها قبل الزواج كانت ترفض القبلات، كمبدأ خاص بها، وبعد زواجها حالياً أصبح الأمر ممنوعا، وقالت: "مبقاش حرام بس، بقي حرام وممنوع".

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