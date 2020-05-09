بوب ديلان يطلق أول ألبوماته منذ 8 أعوام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يطلق المغني وكاتب الأغاني الأمريكي بوب ديلان، الشهر المقبل، أول ألبوماته في 8 أعوام، بعد طفرة إبداعية للرجل الذي يعد أحد أكثر كتاب الأغاني تأثيراً في العالم.

وذكر بيان مقتضب على الموقع الرسمي لديلان، في وقت مبكر الجمعة، أن ألبوم "رف آند راودي ويز" سيطرح في 19 يونيو/حزيران.

وجاء الإعلان في أعقاب إطلاق ديلان في وقت متأخر، الخميس، أغنية جديدة ثالثة له بعنوان "فولس بروفيت".

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وكان ديلان فاجأ متابعيه في أواخر مارس/آذار بإطلاق أغنية "ميردر موست فول" المستوحاة من اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي قبل 5 عقود.

ولم يقدم ديلان، الذي يتجنب الدعاية رغم أنه ما يزال يقوم بجولات في أنحاء العالم، أي تفاصيل بشأن موعد تسجيل موسيقى الألبوم الجديد.

وكانت كلمات أغنية "لايك أرولينج ستون" المدونة بخط يد ديلان حققت رقماً قياسياً بلغ مليوني دولار عند بيعها في مزاد لدار "سوذبي" في نيويورك عام 2014.