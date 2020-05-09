فنان شهير : كنت حرامي وتم عقابى بهذه الطريقة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 9 مايو 2020 12:14 صباحاً - اعترف الفنان اللباني مروان خوري، بأنه كان نشال في صغره، بجانب أنه كان عصبيا.

وقال خوري، خلال حلوله ضيفا ببرنامج “فيه أمل” عبر فضائية “أبو ظبي”، أن هناك بعض الأمور التي كان يفعلها في فترة طفولته وأبرز المواقف التي جمعته مع والدته.

وأضاف، أن شخصيته في الطفولة كان بها بعض الجوانب السيئة، مشيرا إلى أنه كان عصبيا، ويلجأ في بعض الأحيان إلى الحصول على بعض الأشياء التي تعجبه، دون أن يستأذن صاحبها، قائلا:”كنت عصبي، وكنت أنشل الحاجات اللي تعجبني، أخدها من غير إذن”.

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وأضاف خوري خلال حديثه: “أنا مروان اللي شاطر بالمدرسة وكتير مهذب قدام الجيران، لكن بعمل أخطاء، بس كنت بسأل نفسي ليه بعمل الحاجات الغلط”.

وعن ردة فعل والدته تجاه ما كان يفعله، أشار خوري إلى أن رد فعلها كان غريبا، إذ حصل وأن عاد في إحدى المرات إلى منزله ومعه غرض حصل عليه بالطريقة ذاتها، حينما كان بعمر 10 سنوات، فقالت له: “اللي عملته غلط.. إنت أهم من هيك.. إنت مش بحاجة لتاخذ شي مش إلك”.

واستطرد خوري بالقول: “أمي عالجتني من الموضوع بطريقة جيدة، تحدثت معي وحملتني المسؤولية، وجعلتني أتخلص من هذه العادات”.