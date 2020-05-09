شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يزيل الستار عن أغنيته الجديدة "بطلب رضاك يا رب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم هاني شاكر عن أحدث أغانيه ضمن ألبومه الجديد "بطلب رضاك يا رب"، ونشر مقطعا منها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي جاءت كلماتها "من قلبي وانا بطلب رضاك، وانا ابن آدم مش ملاك".
وانتهى الفنان هانى شاكر من تسجيل أغنية وطنية جديدة تحمل عنوان: "علمونا فى الجيش"، من كلمات محمود عادل كلازا، وألحان بلال محمد، وتوزيع ياسر ماجد، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.
من ناحية أخرى طرح هانى شاكر مؤخرا، أغنية دينية جديدة تحمل اسم "رب العباد"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، توزيع مدحت طه.
وكان هانى شاكر أعلن عن طرح ألبوم دينى بعنوان "بطلب رضاك"، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكشف أن الألبوم من كلمات أحمد شتا وألحان وليد منير وتوزيع مدحت طه.
كما طرح هانى شاكر مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "الجيش الأبيض"، تقديرا وتكريما لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى والصحى، فى علاج ومواجهة وباء فيروس كورونا الجديد، كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يزيل الستار عن أغنيته الجديدة "بطلب رضاك يا رب".. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.