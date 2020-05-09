هاني شاكر يزيل الستار عن أغنيته الجديدة "بطلب رضاك يا رب".. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم هاني شاكر عن أحدث أغانيه ضمن ألبومه الجديد "بطلب رضاك يا رب"، ونشر مقطعا منها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي جاءت كلماتها "من قلبي وانا بطلب رضاك، وانا ابن آدم مش ملاك".

وانتهى الفنان هانى شاكر من تسجيل أغنية وطنية جديدة تحمل عنوان: "علمونا فى الجيش"، من كلمات محمود عادل كلازا، وألحان بلال محمد، وتوزيع ياسر ماجد، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

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من ناحية أخرى طرح هانى شاكر مؤخرا، أغنية دينية جديدة تحمل اسم "رب العباد"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، توزيع مدحت طه.

وكان هانى شاكر أعلن عن طرح ألبوم دينى بعنوان "بطلب رضاك"، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكشف أن الألبوم من كلمات أحمد شتا وألحان وليد منير وتوزيع مدحت طه.

كما طرح هانى شاكر مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "الجيش الأبيض"، تقديرا وتكريما لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى والصحى، فى علاج ومواجهة وباء فيروس كورونا الجديد، كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.