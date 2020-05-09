شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 15.. أنصار بيت المقدس يخططون لعملية تفجيرية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الاختيار، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، أحداثا متتالية، حيث بدأت الحلقة بتمكن الجيش المصرى من القبض على الخلية الإرهابية المختبئة داخل مزرعة، كما استطاع الرائد أركان حرب أحمد منسى تحديد قناص خطر يدعى أبو صهيب، يقتل الجنود من أعلى المبانى وعلى مسافات بعيدة، ويشكل خطرا كبيرا على الأكمنة الأمنية.

وعلى جانب آخر، اجتمع مجلس شورى العسكريين التابع لأنصار بيت المقدس، ليخططوا لعملية انتحارية جديدة.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل