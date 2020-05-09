شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا عن مشهد وفاة ابنها فى خيانة عهد: تذكرت أمى وحسيت إنها معايا وبطبطب عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة يسرا، في لايف عبر صفحة ”الخليج 365” مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، رئيس قسم الفن، إن مشهد وفاة ابنها في مسلسل "خيانة عهد" الذى يجسده الفنان الشاب خالد أنور، كان صعبا للغاية، معلقة: "فضلت قاعدة لوحدى رايحة جاية في غرفتى وبفكر هاعمله إزاى، وتحدثت مع المخرج سامح عبد العزيز وعرفته إنى مش هاصرخ ولا أصوت، وقلتله إنى هاعمل زى ما حصلى في الحقيقة وقت وفاة والدتى لما جسمى كلع اترعش، وقلتله لو عاوز تضيف حاجة زيادة بعد كدة مفيش مشكلة، وقالى تمام واحنا صورنا المشهد 3 مرات ولكن طمع إننا نوصل لأفضل شكل مؤثر فيه".

وتابعت خلال لقائها: "أنا فعلا لما كنت بمثل المشهد ده بسبب الأحداث اللى حصلت في حياتى الفترة الأخيرة تذكرت كل شيء خاصة لحظة وفاة والدتى، حتى المقبرة التي صورنا فيها كأنها حتة من مقبرة والدتى بنفس الهندسة والشكل، وحسيت إن أمى معايا وقتها وبطبطب عليا وشيفانى.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" يُعرض حاليا علي قناة الحياة في السادسة والنصف مساءً على قناو الحياة، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.