فلافل صحية وسهلة على طريقة بلقيس!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 11:55 مساءً - شاركت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس متابعيها مقطع فيديو جديد يظهر طريقة سهلة لتحضير طبق الفلافل الصحي في الفرن.

ويحتاج هذا بحسب ما ذكرت إلى 4 بيضات، ربع كوب من الحمص المطحون، ربع كوب من الحليب المجفف، كوب من البقدونس المفروم، كوب من الكزبرة، القليل من الشبت، بصلة متوسطة الحجم مقطعة، كوب من زيت الزيتون، نصف ملعقة صغيرة من الكمون، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من السبع بهارات وملعقة كبيرة من البيكنغ باودر.

توضع المكونات في الخلاط حتى الحصول على مزيج متجانس. تدهن صينية بالقليل من الزيت مع السمسم. يرش القليل منه أيضاً على الخليط ويتم تقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم. توضع القطع في الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 170 مئوية لمدة 30 دقيقة.