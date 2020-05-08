كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 11:55 مساءً - شاركت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس متابعيها مقطع فيديو جديد يظهر طريقة سهلة لتحضير طبق الفلافل الصحي في الفرن.
ويحتاج هذا بحسب ما ذكرت إلى 4 بيضات، ربع كوب من الحمص المطحون، ربع كوب من الحليب المجفف، كوب من البقدونس المفروم، كوب من الكزبرة، القليل من الشبت، بصلة متوسطة الحجم مقطعة، كوب من زيت الزيتون، نصف ملعقة صغيرة من الكمون، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من السبع بهارات وملعقة كبيرة من البيكنغ باودر.
توضع المكونات في الخلاط حتى الحصول على مزيج متجانس. تدهن صينية بالقليل من الزيت مع السمسم. يرش القليل منه أيضاً على الخليط ويتم تقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم. توضع القطع في الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 170 مئوية لمدة 30 دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فلافل صحية وسهلة على طريقة بلقيس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.