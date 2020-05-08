يارا تخطف الانظار بالحجاب!

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كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 11:55 مساءً - أبهرت الفنانة اللبنانية يارا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة لها أطلت بها بالحجاب.
وعلقت يارا على الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، كاتبة الدعاء التالي: “رَبّي في هَذِه السّاعة، إِجْعَل لِكُلّ مَن يَمُرّ بضيق فَرَجاً… وَلِكُلّ مَهموم راحة… وَلِكُلّ حَزين سَعادة…ولِكُلّ داعٍ إِجابة… وَلِكُلّ مَريض شفاءً
ياااااااا ربّ”.
من ناحية اخرى، كانت يارا، والمعروفة بحبها لكرة القدم، قد عبرت عن اشتياقها الى عودة المبارت حيث كتبت: “اشتقنااااااا كتييييير لمباريات #برشلونة
ان شاءالله يرجعوا كمان لأنو فيه غير فرق رجعت
مين بيتذكّر كم نقطة كان عندهم برشلونة قبل توقّف الدّوري
؟؟؟”.
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