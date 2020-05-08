أحمد ابو هشيمة وياسمين صبري في اول صورة من منزليهما!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 11:55 مساءً - شارك رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة متابعيه على انستغرام بأول صورة له مع زوجته الفنانة ياسمين صبري بعد شهر العسل.
وأطل الثنائي بإطلالة “كاجوال” من داخل منزليهما واكتفى بالتعليق عليها بوضع قلبين فقط.
وقد لاقت الصورة إعجاب رواد السوشيال ميديا، ومتابعى أبو هشيمة، حيث أثنوا على إطلالته بـ “الكاجوال”، و”أناقة” ياسمين صبرى المعتادة.
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