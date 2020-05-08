هشام ماجد وشيكو يستعدان لتصوير «اللعبة 2»

الجمعة 8 مايو 2020

يستعد الفنانان شيكو وهشام ماجد لتقديم جزء ثان من مسلسل «اللعبة» الذي يعرض الجزء الأول منه حاليا ضمن الموسم الدرامى في رمضان على قناة «mbc مصر»، وسبق أن عرض على إحدى المنصات الرقمية، وقال الفنان شيكو في تصريحات له: القرار ليس جديدا، بالفعل كنا ننوى تقديم جزء ثان منذ بدأنا التحضير للجزء الأول حتى أننا تركنا النهاية مفتوحة من أجل ذلك.

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وتابع «شيكو»: أحببنا فكرة المسلسل بمجرد عرضه علىّ وهشام ماجد، لأننا رأينا أنها فكرة مختلفة عن باقى أفكار المسلسلات العادية.

وأوضح «شيكو» أن الجزء الثانى من المسلسل سيضم نفس فريق العمل وقد ينضم إليهما نجوم جدد، وأنهما لم يحددا بعد إذا كان سيذاع على الانترنت أولا أم في رمضان المقبل فقط على التليفزيون.

ولفت «شيكو» إلى أن ردود الأفعال التي حققها المسلسل خلال عرضه في رمضان حتى الآن أسعدته بشكل كبير وعوضته عما شعر به لعدم عرضه في رمضان الماضى، وتابع: حزنت مرة وفرحت مرتين، حزنت عندما لم يذع في رمضان الماضى، وفرحنا عند نجاحه أثناء عرضه على الانترنت وعرضه مرة أخرى على التليفزيون حاليا.