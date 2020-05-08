5 أفلام هندية "مثيرة للجدل" تنضم لمنصات البث المدفوعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم حساسية بعض القضايا السياسية يلجأ بعض مخرجي الهند إلى الذهاب بعيدا قليلا مع روايتهم والتعمق في تلك القضايا دون الخوف من أن ينتهي بهم المطاف بالهبوط في بئر الخلافات.

المنصات الإلكترونية المدفوعة في الهند، وأبرزها نتفليكس وأمازون بريم وهوت ستار، ضمت هذا الأسبوع 5 أفلام سياسية مثيرة للجدل لقوائمها، حتى يتمكن المشاهد الهندي والعالمي من متابعتها خلال فترة الحجر المنزلي.. ونستعرضها فيما يلي..

1- The Accidental Prime Minister "نتفليكس"





يروي الفيلم السيرة الذاتية لرئيس وزراء الهند السابق مانهومان سينج من رؤية مستشاره الإعلامي سانجايا بارو الذي أصدر كتابه المثير عام 2014 ليروي تفاصيل خاصة عن حياة رئيس الوزراء سياسيا وإنسانيا، وأثار الفيلم الكثير من الجدل واتهم بسوء تمثيل السياسات الداخلية لحزب المؤتمر وتصويرها بشكل غير صحيح.

وطرح الفيلم في دور العرض 11 يناير/كانون الثاني 2019، وهو من إخراج فيجاي راتناكار جوت ويضم أنوبام خير كرئيس للوزراء السابق مانموهان سينج، وأكشاي خانا في دور سانجايا بارو، وسوزان بيرنرت في دور سونيا غاندي.

2- Thackeray "نتفليكس"





يجسد بطولته نواز الدين صديقي، وهو عبارة عن سيرة ذاتية لبالا ساهيب تاكيري مؤسس حزب شيف سينا Shiv Sena ورحلته من رسام كاريكاتير مثير للجدل إلى سياسي قوي.

وعرض الفيلم لأول مرة في يناير/كانون الثاني عام 2019، وحقق جدلا وضجة مصاحبة لامتلاء دور العرض، وهو من إخراج أبهيجيت بانس، وشارك صديقي البطولة أمريتا راو وأفانتيكا أكيريكار.



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3- The Tashkent Files "زيي 5"





الفيلم من إخراج فيفيك أغنيوتري، وتدور أحداثه حول وفاة رئيس الوزراء الهندي السابق لال بهادور شاستري، وتسبب في الكثير من الضجة.

وقام ببطولة الفيلم نصر الدين شاه وميثون تشاكرابورتي وشويتا باسو براساد ومانديرا بيدي وراجيش شارما وفيناي باتاك وبانكاج تريباثي وبراشانت جوبثا.

4- Indu Sarkar "هوت ستار"





تدور أحداث الفيلم حول فترة مادهور بانداكار المثيرة للجدل خلال فترة الطوارئ في الهند التي أعلنتها رئيسة الوزراء آنذاك إنديرا غاندي، وتم انتقاده بشدة من قبل أنصار الكونجرس في وقت إصداره.

وقام ببطولة الفيلم الذي صدر عام 2017 كل من كيرتي كولهاري ونيل نيتين موكيش وأنوبام خير.

5- Firaaq "أمازون بريم"

يعد الفيلم السياسي الأكثر إثارة للجدل وقت طرحه عام 2008، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى موضوع الفيلم الذي يدعي أنه يستند إلى "ألف قصة حقيقية" تدور حول حياة الناس وكيف تأثرت بعد عنف غوجارات عام 2002، والفيلم من إخراج نانديتا داس وبطولة النجوم نصر الدين شاه، وديبتي نافيل ونواز الدين صديقي وباريش راوال.



