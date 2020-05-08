"سكسوكة" خالد عبدالرحمن تثير السخرية في "ضرب الرمال"..ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، للكثير من الانتقادات منذ اللحظة الأولى لعرض مسلسله "ضرب الرمال" والذي يُعد تجربته التمثيلية الأولى، إذ لا يكاد يمر يومٌ دون أن يتعرض الفنان السعودي أو المسلسل للنقد لأسباب كثيرة، وآخرها كانت "سكسوكة" خالدعبدالرحمن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من المسلسل تجمع ريتا حرب بـ خالد عبدالرحمن، ويظهر فيها خالد عبدالرحمن وهو بـ "سكسوكة" ومن الواضح من الصورة أنها اصطناعية، لتبدأ موجةٌ من التعليقات والانتقادات من قبل المتابعين، إذ قال أحدهم: "تكلفة إنتاج المسلسل ٣ ريال قيمة قلم السبوره اللي راسمين فيه سكسوكته".

فيما علق آخر: "من أكثر ما أعجبني بالاهتمام بأدق التفاصيل بمسلسل ضرب الرمل..سكسوكة خالد عبدالرحمن تيب اسود (شطرطون)"، وقال آخر: "إذا عملت سكسوكة ببرنامج الرسام".

كما انتقد آخرون أداء خالد عبدالرحمن التمثيلي مشيرين إلى أنها لم تكن تجربةً ناجحة أبداً، إذ قال أحدهم: "بصراحه خالد عبدالرحمن يعطينا مشهد تمثيلي رهيب للمثل اللي يقول صام صام وافطر على بصله .. ليتك جلست على اغانيك ومقناصك يا رجل #ضرب_الرمل".

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وأضاف آخر: "خالد عبد الرحمان التمثيل بوادي وهو بوادي".

هذا عدا عن التعليقات حول بعض مشاهد المسلسل، حيث هناك من علق بطريقة ساخرة على المشهد المتداول لاتصال "غزل و ورومانسية" بين خالد عبدالرحمن وريتا حرب، إذ علق أحدهم: "المقطع هذا كفيل إن الكل يسامحه على أنه مثّل".

وعلى الرغم من كل تلك الانتقادات إلا أن هناك من وجد أن قصة المسلسل تستحق المشاهدة، خصوصاً وأنها مأخوذة عن رواية تحمل ذات الاسم، لكنهم وضعوا اللوم على المخرج بعدم قدرته على أداء دوره بالشكل الصحيح ليخرج العمل بصورةٍ افضل، إذ علق أحدهم: "قصه مسلسل #ضرب_الرمل جدا حلوه وغريبه بس المخرج حاس الدنيا والاضاءه زفت ما عمل ربط بين الاحداث بشكل جميل اداء ابونايف ١٠٠٪ بس المخرج مع احترامي له مو مخرج محترف احس المخرج جديد ع التمثيل".

يُذكر أن الفنان السعودي كان قد أثار الجدل قبل يومين بمشهد رومانسي لم يتضمن أكثر من تبادل النظرات بينه وبين الفنانة ريتا حرب؛ إذ وصف الكثيرون المشهد بالركيك والمضحك، مؤكدين أن عبدالرحمن لا يملك موهبة تمثيلية وأنه بمشاركته في هذا العمل أضاع هيبته، وكان من الأفضل التزامه الغناء.