شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 15.. أحمد زاهر يصفع دنيا عبد العزيز وروجينا تعتذر له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، مشهدا جمع "علا" نور اللبنانية ووالدتها التي تقدم شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي، حيث تحدثوا عن مصاريفهما وكيفية تدبير أموال من أجل المعيشة.

وانتقل المشهد إلى "شيماء" دنيا عبد العزيز و"فتحي" أحمد زاهر، حيث كشف لها أنه بالفعل حبس رضوان ولكنه لم يحاول قتله أو قتل زوجته، في المقابل أكدت له بأنها لا تصدق أي كلام منه وأشارت له بأنه تزوج من "فدوى" لأنها شبهه، وطلبت منه الطلاق ولكنه رفض وقام بصفعها على وجهها.

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وطلبت "فدوي" روجينا من مسعود المساعد الخاص بها أن يذهب ليأتي لها بتقرير الطبيب حول إمكانية إنجابها أم لا، بينما طلبت من "فتحي" أن يحضر لقراءته، وبعد رؤية نتيجة التقرير كشفت التحاليل عن قدرة فتحي على الإنجاب لتعتذر له.



روجينا ودنيا عبد العزيز واحمد زاهر

واختتمت الحلقة أثناء تواجد "رضوان البرنس" محمد رمضان خلف القضبان في المحكمة أثناء محاكمته بعد سماع مرافعة النيابة العامة واتهامه بأنه تعدى على زوجة شقيقه وسرقها، لتختتم الحلقة بتشويق المشاهدين بمعرفة الحكم فى الحلقة المقبلة.



روجينا

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



دنيا عبد العزيز

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.