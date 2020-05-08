شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. النجمة يسرا فى لايف ”الخليج 365” للحديث عن مسلسل خيانة عهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبث موقع الخليج 365 عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، لقاء النجمة الكبيرة يسرا في ضيافة الخليج 365 مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن للحديث عن كواليس مسلسلها "خيانة عهد" الذى يعرض لها في موسم رمضان على قناة الحياة.

وتتحدث يسرا عن أصعب المشاهد التى أبكت الجمهور فى الحلقة الـ 14 وهى مشاهد المشرحة، بعد قتل ابنها "خالد أنور"، كما تتحدث عن المسلسل بشكل عام منذ بداية تصويره مرورا بالظروف التي مر بها التصوير، بالإضافة إلى حديثها عن الكواليس التي جمعتها مع باقى صناع المسلسل، وتعاونها مع المخرج سامح عبد العزيز، وكيف توقعت ردود الفعل خاصة بعد تصدر المسلسل تريند محركات البحث خلال الأيام السابقة.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.