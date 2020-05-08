شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يشترى فيلا جديدة ويعرض على داليا البحيرى الزواج فى "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 15 من مسلسل "فلاتتيتو"، شراء عادل إمام فيلا جديدة وقيامه بعرض الزواج على داليا البحيري. كما شهدت الحلقة قيام أسرة فلانتينو بشراء شبكة ابنها رفاعى تمهيدا لزواجه من خطيبته إلهام عبد البديع، فيما اتخذت علاقة محمد كيلاني ووفاء صادق منحى مختلف، حيث وعدها بعدم التعرض لها مرة أخرى، وأنه سيقوم بنسيانها وعدم التفكير في الزواج منها مرة أخري، خاصة بعدما قامت دلال عبد العزيز والدة كيلاني بزيارة وفاء صادق في منزلها والتلميح لها بالابتعاد عن ابنها.

أما الدكتور أحمد فريد زوج رانيا محمود ياسين فيستعد للسفر إلى باريس لتلقي العلاج والاستجمام بعدما أنهكته المشاكل بين زوجته ووالدته التي تقيم معه في المنزل بصحبة شقيقه الأصغر.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

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ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.