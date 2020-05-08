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شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف دولار غرامة لمنتجى Deadpool 2 بسبب وفاة ممثلة بديلة فى التصوير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير عن تعرض منتجي فيلم الأكشن والإثارة Deadpool لغرامة قدرها 289 ألف دولار، بسبب عدم توفير مكان عمل آمن اثناء تصوير الجزء الثاني من السلسلة الذى عرض عام 2017، والذي أدى إلى وفاة ممثلة ثانوية في التصوير.
وبحسب صحيفة deadline فإن الممثلة جوي هاريس، التي توقيت أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم أثناء استقلالها لدراجة نارية، تسببت فى أزمة كبيرة للمنتجين بعد توقف تصوير الفيلم آنذاك، وتحويل بعض المسئولين للتحقيقات.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن إحدى المحاكم الأمريكية قامت بتغريم المنتجين والشركة المسئولة عن التأمين بمبلغ ٢٨٩,٥٦٢ ألف دولار بسبب عدم توفير مكان عمل آمن مما أدى إلى وفاة أحد الممثلين.
Deadpool
وحقق فيلم Deadpool فى جزئه الثانى إيرادات وصلت إلى 664 مليون دولار أمريكى حول العالم، وهو فيلم الأكشن والخيال العلمى الذى ينتمى لسلسلة مارفيل الشهيرة وبهذا الرقم يكون العمل حقق أكثر من 6 أضعاف ميزانيته والتى قدرت بـ110 ملايين دولار.
الفيلم المبنى على إحدى شخصيات مارفيل الخيالية، كان الجزء الأول منه هو الإصدار الثامن ضمن سلسلة أفلام "إكس مان"، والجزء الأول من إخراج تيم ميلر وسيناريو ريت ريزه وبول ويرنك، بطولة رايان رينولدز، مورينا باكارين، إد سكراين وتى جاى ميلر.
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