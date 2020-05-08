شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 15.. هبة مجدى تساوم دياب وتحصل على كل ممتلكاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "فرصة تانية" تهديد زياد (أحمد مجدى) لريهام (أيتن عام) بالقتل بعدما أفسدت حفل خطوبته من ملك (ياسمين صبرى) وتسببت فى بعدها عنه مرة أخرى، حيث قال لها: "أنتِ عاملة زى المرض اللى فى جسم البنى ولازم يتبتر علشان باقى الجسم يعيش"، ولكنها تستقبل كلامه ببرود.

وكان رد ريهام أنها لن تتركه لأى واحدة أخرى، وإذا وصل الأمر إلى أن تقتل ملك، وتحتفل بشكل هستيرى بما فعلته بالرقص على أغنية "عم الطبيب" للنجم عمرو دياب، بينما سالم (محمود البزاوى) يتحدث مع ابنه حسين – شقيق زياد – بأن ريهام تحب زياد مثلما يحب هو ملك، ولن تتركه والأمور لن ينصلح حالها.

أما مريم (هبة مجدى) فما زالت تمارس انتقامها من زوجها مدحت (دياب) الذى أصبح يكنس ويمسح المنزل، ويطلب منها إعطاءه الصور التى تورطه فى تجارة المخدرات، ولكنها ترفض وتؤكد أنها طلبت منه حضور الفرح ويتبقى لها طلب، وتساومه بين حياته وأمواله إما أن تدخله السجن والحكم عليه بالإعدام، أو كتابة معرض السيارات وشقة الإسكندرية والفيلا وشقة الهرم باسمها، وينفذ طلباتها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.





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