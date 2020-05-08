شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 15 تكشف سبب كراهية "فرح" و"مروان" لـ "عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة 15 من مسلسل "خيانة عهد" عن سر كراهية حلا شيحة "فرح" وخالد سرحان "مروان" لشقيقتهما من الأب يسرا "عهد"، حيث كشفت مشاهد الفلاش باك وفاة والدة حلا ومروان وأنها كانت في حاجة للمال لتُعالج، ولكنها رفضت قيام أولادها فرح ومروان بإحضار المال من يسرا لعلاجها، وذلك بسبب كره والدة يسرا لهما، ويبدو أن فرح ومروان حمّلا ذنب وفاة والدتهما لعهد ووالدتها.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.