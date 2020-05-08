شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 15.. أحمد داش يقلع عن تعاطى المخدرات بسبب محمد رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، بمشهد زيارة "عادل" أحمد داش لشقيقه "رضوان البرنس" محمد رمضان داخل محبسه بالقسم، وحاول أن يوضح له بأنه شهد زورا ضده هو وشقيقته "نورا" ريم سامى، بسبب تهديد "فتحى" أحمد زاهر لهما.

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ووعد "عادل" شقيقه "رضوان" بأنه على استعداد أن يقول الحقيقة للنيابة مقابل أن يسامحه، ولكن فاجأه "رضوان" مرة أخرى وطلب منه أن يقلع عن تعاطى المخدرات، ويعود إلى نفسه كما كان في السابق، وأن يهتم بشقيقته "نورا" ولا يسمح لأى شخص أن يهددها أو يرهبها أبدا.

ورغم عدم اقتناع "عادل" بشكل كبير بسبب إلحاح الإدمان دائما عليه كعادة المدمنين، إلا أنه تخلص من المخدرات لديه فور وصوله إلى المنزل، حيث قرر أن يقلع عن تعاطى المخدرات بعد تأكده بأنها مضرة به وتنفيذا لطلب شقيقه الأكبر الذى يخاف عليه.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.