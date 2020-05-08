شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 15.. مغامرات تيمون وبومبا مع مالك الجمعية الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاجأة شهدتها بداية الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "رجالة البيت"، بظهور مالك الجمعية الخيرية التى سرق تيمون (أحمد فهمى) وبومبا (أكرم حسنى) الملابس منها، ويدعى كابتن جابر، ويخبرهم بأن الجمعية الخاصة به ليست خيرية، وإنما ستارة لعمله فى غسيل الأموال، وأنه يبحث عن شيك فى جاكيت بدلة سوداء سرقها تيمون وبومبا ويأخذ عائلته رهائن حتى يعيدا تيمون وبومبا الشيك.

يذهب تيمون وبومبا للبحث عن جاكيت البدلة التى يتواجد بها الشيك، ويصلان إلى بنك لمعرفتهم أن الشخص الذى اشترى البدلة سيحضر لإيداع فلوس، ويحضر هذا الشخص مسلحلاً، وفجأة تظهر أصوات سرينة الشرطة وينصحاه بخلع الجاكيت حتى لا يتعرف عليه أحد، ومباشرة يبلغان عنه الشرطة ولكنهما لم يجدا شيئاً فى البدلة ويدركان أن الشيك فى جاكيت البدلة الثانية.

Advertisements

ويذهب تيمون وبومبا لموقع تصوير أحد الأفلام لأن صناع الفيلم اشتروا جاكيت لاستخدامها فى تصوير مشهد قتل، ويحاول تيمون وبومبا إيقاف تصوير المشهد ولكن فى النهاية تم تصويره، وذهبت الطلقة فى الشيك الذى كان داخل البدلة، وعندما يعودان إلى المنزل يقومان بحيلة ذكية للإيقاع بالكابتن كمال حيث جعلاه يعترف أنه يعمل فى غسيل الأموال وتدخل الشرطة للقبض عليه.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.