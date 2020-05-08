شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا تنتقم من حلا شيحة من كواليس مسلسل خيانة عهد: سيبوهالى يا جماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنادي مهنا متابعيها وجمهورها بفيديو لها مع النجمة حلا شيحة، من كواليس تصوير مسلسل خيانة عهد الذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهرت هنادى مهنا في الفيديو الذي نشرته من قليل وهي تنتقم من شيحة في كواليس المسلسل، وكتبت: "خلاص يا جماعة الحوار عندي سيبوهالى، خيانة عهد".

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وشهدت الحلقة الـ15 من مسلسل "خيانة عهد" دخول يسرا المستشفى بعدما انهارت بسبب وفاة ابنها خالد أنور، وشك خالد سرحان في شقيقته حلا شيحة بأنها السبب في وفاة ابن شقيقته من الأب يسرا، إلا أن حلا أكدت له أنها ليست لها علاقة بالأمر، وأن جومانا مراد التي اتفقت معها لدفع خالد أنور للإدمان لم تشاهده أيضا.

وكانت الأحداث كشفت اكتشاف خالد أنور "هشام" ابن يسرا أن خالته حلا شيحة "فرح" وجومانا مراد "شيرين" وراء إدمانه وأنهما اتفقا سويا على إيقاعه في الإدمان انتقاما من والدته يسرا شقيقة حلا شيحة "فرح".

وعندما واجه خالد أنور خالته حلا شيحة وصديقته جومانا مراد بالحقيقة وأثناء معاتبته لهما حدثت مشادة، حيث رفضت حلا شيحة ترك خالد أنور يخرج من فيلا جومانا مراد لأنه سيقوم بفضحها لدى شقيقتها يسرا وستعرف حقيقتها وأنها وراء إدمان ابنها الوحيد وأثناء محاولة حلا منعه تسببت في سقوطة على رأسه ليدخل في حالة نزيف شديد، لتستغل الموقف وتقوم بحقنه بجرعة زائدة من المخدرات ليظهر الأمر وكأنه تعاطي جرعة زائدة، وعلى إثرها سقط ومات.