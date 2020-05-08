بشرى تنشر فيديو كواليس أغنية "كوم قش" تتر مسلسل "القمر آخر الدنيا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لقطات فيديو من كواليس تسجيل أغنية كوم قش تتر مسلسل "القمر آخر الدنيا". وكتبت الفنانة بشرى على الفيديو قائلة: "أثناء تسجيل أغنية كوم قش تتشر مسلسل القمر آخر الدنيا للمخرج تامر حمزة والمنتجة شيرين مجدى.. ألحان وتوزيع التتر لـ محمد شاشو". وعلقت عليها الفنانة أيتن عامر، قائلة: "من أحلى التترات". Advertisements وكانت آخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وأخرون، إخراج رامى إمام.

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