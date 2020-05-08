خاص| بعد اتهامها له بالرشوة.. "الشناوي" يشكو غادةعبدالرازق بنقابتي "الممثلين والصحفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

انتقاد من طارق الشناوي، خلال لقائه في برنامج القاهرة الآن، للفنانة غادة عبدالرازق، دفع الأخيرة إلى اتهامه بتلقيه الأموال لكي يكتب بشكل جيد عن الأعمال.

وقالت غادة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على "إنستجرام"، إن الشناوي يتلقى أموالا لكي يكتب بشكل جيد، مضيفة أن لها سابقة معه، إذ دفعت له خلال مسلسل حكاية حياة.

"الخليج 365" تواصل مع الناقد طارق الشناوي، الذي أبدى انزعاجه من الأمر، موضحا أن الأمر أصبح منتهيا بالنسبة له عقب تقدمه بشكوى لنقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، وسيكون رده عليها من خلال الإجراءات القانونية.

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وأضاف أن ما فعتله عبدالرازق هو ليس تشويه لشخصه فقط، ولكن إلقاء مياه النار على وجه الصحافة بشكل عام.

وأكد أنه لم يتلق رشوة في يوم من الأيام من أحد، وإذ حدث كما تقول فهي أيضا مدانة، لأنها دفعت.

وشدد على أنه لن يدخل في سجال وشتائم واتهامات متبادلة معها، مشيرا إلى أنها في اللقاء الذي أغضبها أشاد بقدراتها التمثيلية، لكنه تحدث عن تراجع نجاحها وانطفاء حالة التألق التي كانت تعيشها فقط.

وأشار إلى أنه لو أراد الهجوم عليها لما وصفها بالفنانة الموهبة وصاحبة القدرات القوية.