محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق السيناريست عبدالرحيم كمال على تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، بالتقرير الصادر من وزارة الصحة اليوم.
وكتب كمال، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " ٤٩٥ حالات إصابة جديدة الرقم مرعب ومخيف يا ريت الناس تخاف تهتم تتخض تترعب الموضوع يزداد خطورة يا ناس".
يُذكر أن السيناريست عبد الرحيم كمال قدم مجموعة من الأعمال الناجحة منها مسلسل ونوس وشيخ العرب همام مع القدير يحيى الفخراني والرحايا مع نور الشريف وكان آخر أعماله مسلسل أهو دا اللي صار مع روبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتفاع عدد الإصابات.. عبدالرحيم كمال يطالب الناس بالحذر من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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