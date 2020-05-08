أبو هشيمة ينشر صورة جديدة مع ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين صبري، من منزلهما. واكتفى "أبو هشيمة"، بوضع قلوب على الصورة عبر "إنستجرام". وعقد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قرانه على الفنانة ياسمين صبري نهاية أبريل الماضي، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب فيروس كورونا، وحضر الحفل 10 أشخاص فقط. من ناحية أخرى، تشارك الفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني بمسلسلها الجديد "فرصة تانية"، ويشاركها البطولة أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، أيتن عامر، نهال عنبر، أشرف زكي، محمود البزاوي، ومن إخراج مرقس عادل.

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