أحمد الفيشاوي ينشر صورا برفقة زوجته.. ويوجه لها رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صور له برفقة زوجته ندى الكامل.
وعلق "الفيشاوي"، على الصور قائلًا: "يوم الجمعة يوم أمي المميز، شكرًا ربي على يوم، شكرًا نادية على دعمك الدائم".
آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب واسر ياسين.
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