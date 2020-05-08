تراند اليوم : فنان شهير يوجه رسالة إلي علاء مبارك ويطلبه منه هذا الأمر

تصدر الفنان المصري أحمد زاهر ، مؤشرات البحث "تريند" على محرك جوجل بعد التغريدة التي وجهها له علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إذ أشاد بدوره في مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان.

يأتي ذلك بعدما أشاد علاء مبارك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر بالأعمال الدرامية المقدمة في الموسم الرمضاني الحالي وخاصة مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان واحمد زاهر.

وغرد علاء مبارك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏مسلسلات كثيرة فى رمضان مستواها جيد جدًا كل التقدير لهذه الاعمال، ولكن لو اختار مسلسل واحد على اساس قوة واداء التمثيل ففى رأيي المتواضع بلا شك هو البرنس، اداء عالى من كل الفنانين فى المسلسل وخاصة الفنان المتالق احمد زاهر الذى اثبت انه فنان يمتلك موهبة كبيرة".

ومن جانبه، رد الفنان أحمد زاهر على علاء مبارك بعد مدح الأخير مسلسل البرنس والدور الذي يقوم به أحمد زاهر في المسلسل.

وكتب زاهر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "شكرا أستاذ علاء علي رأيك وتقييمك وأرجوك تابع للآخر وإن شاء الله نكون كل أبطال العمل عند حسن ظنك وحسن ظن الجمهور العظيم".

مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.