شاهد.. دينا الشربيني تكشف زواج أمجد السري في الحلقة 15 من لعبة النسيان

رغم عدم تذكّر رقية (دينا الشربيني) أي تفاصيل حول زينة (مريم الخشت) إلا أنها لم تتوقف من البحث خلفها علّها تصل إلى شيء يكشف لها الحقيقة، وبالفعل استعرضت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل لعبة النسيان حقيقة خيانة أمجد (أحمد صفوت) لـرقية، وزواجه سرًا من سكرتيرة مكتبه زينة، حيث تمكّنت رقية من إيجاد ورقة زواجهما، وتذكّرت أن ذلك كان سبب انهيارها ودخولها المستشفى.

وقد تعاونت رقية مع عمرو (أحمد داود) لكشف هذه الحقيقة، والذي استعان بصديق ابنه، ليفتح البريد الإلكتروني لـزينة، ويكتشفا سويًا تحويل بنكي بقيمة 3 مليون جنيه من نادر (علي قاسم) شقيق أمجد، لتدرك رقية أن الأمر لم

يكن صدفة، وأن زوجها هو الخائن وليس هي، وتواجه نادين (هديل حسن) بقسيمة الزواج، وتعترف الأخيرة لها بكل شيء، وبذلك كونّت رقيّة أول حقيقة مختفية تخص علاقتها بـأمجد، فهل تثبت أيضًا إنها لم تخنه؟ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً