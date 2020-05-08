أحمد داش يقلع عن المخدرات في الحلقة الخامسة عشر من البرنس

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة عشر من المسلسل الرمضاني "البرنس"، بزيارة أحمد داش (عادل) لشقيقه محمد رمضان (رضوان البرنس) في محبسه بقسم الشرطة.

وخلال زيارته يعترف لشقيقه (رضوان) بأنه شهد زوراً هو وشقيقته ريم سامي (نورا)، بسبب تهديد أحمد زاهر (فتحي) لهما.

وتستكمل الحلقة مشاهدها بوعد (عادل) لشقيقه (رضوان) خلال زيارته له، بأنه على استعداد أن يعترف بالحقيقة للنيابة مقابل أن يسامحه، ولكن (رضوان) يطلب منه أن يقلع عن تعاطى المخدرات، ويرجع كما كان من قبل إدمان المخدرات، وأن يهتم بشقيقته (نورا) ولا يسمح لأى شخص بأن

يأذيها او يقترب منها حتى لو اشقاءه.

وتتوالى الأحداث، بظهور التقارير الطبية والتي تفيد بأن روجينا (المعلمة فدوة) لديها مشاكل تمنعها من الانجاب، الأمر الذي جعلها تنهار من البكاء.

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وتنتهي أحداث الحلقة بقرار (عادل) بالإقلاع عن تعاطي المخدرات، وفور رجوعه إلى منزله يتخلص من المخدرات التي كانت لديه، وتنفيذا لطلب شقيقه الأكبر (رضوان) الذى يخاف عليه.

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وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس"

الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل،

إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.